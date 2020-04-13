Пожежа під Чорнобилем не несе загрози для атомної електростанції - ДСНС

Пожежа у Чорнобильській зоні не несе загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого ядерного палива та інших критичних об’єктів.

Про це повідомляє ДСНС України в Facebook.

"У наш час тотального інформаційного шуму дуже просто загубитися в трьох соснах, вірніше "у трьох фейках", мета яких – посилити напругу, здійняти, як то кажуть, хайп, посіяти сум’яття у нашому, і без того, знервованому і дезорієнтованому пандемією суспільстві. Тому, друзі, до вас велике прохання – критично ставтеся до всього, що ви читаєте і про пожежі у Зоні відчуження. Можемо сказати головне - загрози для атомної електростанції, сховища відпрацьованого палива та інших критичних об’єктів у Зоні відчуження немає", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС визнають, що пожежа є складною, але над її ліквідацією працюють 310 рятувальників, близько 60 одиниць техніки, у тому числі – три літаки і три вертольоти, які здійснили вже сотні вильотів і скинули 460 тонн води. Радіаційний фон у столиці та області у межах норми.

"Тому, повторимо – не розганяйте зраду, будь ласка! Не заважайте – своїми неврівноваженими, апокаліптичними дописами, джерелом інформації для яких зазичай є "сарафанне радіо" – працювати нашим хлопцям. Повірте, єдина наша мрія і мета – зупинити вогонь і ліквідувати пожежу. І ми робимо все залежне від нас, щоб так і сталося якомога швидше", - запевнили у Держслужбі.

Як повідомлялося, рятувальники ДСНС з 4 квітня гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.

Деякі ЗМІ у понеділок, 13 квітня, поширили інформацію, що пожежа в Чорнобильській зоні дісталася до Прип’яті і наближається до сховищ радіоактивних відходів.