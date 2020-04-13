Урядове агентство спростовує, що в Чорнобилі горять житлові будинки

Державна служба з надзвичайних ситуацій для ліквідації пожежі у Чорнобильській зоні відчуження залучає пожежних з різних областей, вони змінюються щодня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила т.в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова.

"ДСНС вже залучила рятувальників з інших областей, і вони проходять ротацію кожного дня. Залучені авіа, Нацгвардія, важке обладнання БАТ", - сказала Павлова.

У ДАЗВ також спростували інформацію, що у місті Чорнобиль горять житлові будинки.

"Жодних загорянь у м. Чорнобиль немає", - зазначила прессекретар ДАЗВ Олена Ковальчук.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Потім зайнявся також трав’яний настил та лісова підстилка між смт Поліське та с. Володимирівка на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня на площі близько 4 га. Поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

У понеділок, 13 квітня, рятувальники продовжують гасіння пожеж на території трьох лісництв - Корогодського, Котовського і Денисовецького.

Фото: ДСНС