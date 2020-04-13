"Велике будівництво": на Рівненщині відновлюють дорогу до опорної школи

У рамках президентської програми «Велике будівництво» у Рівненській області готують до здачі в експлуатацію дорогу в селі Велике Поле Березнівського району, по якій учнів возять до опорної школи.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На фінішній прямій ремонт дорожнього покриття у селі Велике поле, що на Березнівщині. 9 км незручної бруківки замінюють на сучасне асфальтобетонне покриття. Щодня нею везуть дітей до Кам’янського ліцею, опорного у районі. На ремонт спрямували 50 млн грн субвенції з держбюджету», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що завершення ремонту дороги чекають жителі чотирьох сіл – Велике Поле, Яблунне, Велика Купля та Замостище. Дорога вкрай необхідна як для надання вчасної медичної допомоги, безпечного підвозу дітей, так і для людей, які працюють за межами населених пунктів.

Ця дорога буде завершена однією з перших в області, решта об’єктів чекають на завершення тендеру.

Загалом, у 2020 році в рамках президентської програми «Велике будівництво» в області відновлюють 73 км дорожнього полотна. На це з держбюджету спрямували понад 527 мільйонів.

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Передусім, тут ремонтують найгірші ділянки доріг, які пролягають до важливих соціальних закладів. Це школи, стадіони, садочки, лікарні, амбулаторії, приймальні відділення тощо.

Цього року на Рівненщині, крім будівництва чи реконструкції 73 км доріг, планується будівництво 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 стадіонів та 7 приймальних відділень в опорних лікарнях.

Як повідомляло агентство, Кабінет міністрів України затвердив перелік обласних проєктів на загальну суму 533 млн грн, з яких у цього року на будівництво планують спрямувати 210 млн грн.

Фото: rv.gov.ua