На Закарпатті - спалах коронавірусу в медиків ще однієї лікарні

В Ужгородській районній лікарні на Закарпатті підтверджено COVID-19 у 5 медиків. Після тестування контактних осіб епідеміологи визначать, в якому режимі надалі працюватиме лікарня.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

"Наразі в Ужгородській райлікарні, де у медиків ПЛР-тести показали позитивний результат на коронавірус, працюють епідеміологи. Днями тут підтвердили ПЛР-тестами коронавірус у п'яти медиків. Наразі визначається коло контактних осіб та проводиться їхнє тестування, також протестують пацієнтів райлікарні, котрі знаходяться на даний момент в медзакладі", - пояснили в облдержадміністрації.

Також в ОДА зазначили, що наразі вирішується, в якому режимі надалі працюватиме Ужгородська районна лікарня.

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Раніше повідомлялося, що на карантин через контакт із хворою на коронавірус жінкою було закрито Іршавську райлікарню — загалом на самоізоляції там 112 медиків. За фактом умисного приховування медиками Іршавської райлікарні фактів про наявність у пацієнтки COVID-19 Закарпатська обласна прокуратура розпочала розслідування.

Станом на 13 квітня в Ужгородському районі підтверджено коронавірус у 16 мешканців району. Загалом на Закарпатті захворіло 92 людей. Троє вилікувалося, четверо померли.

В Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.