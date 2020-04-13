На Закарпатті Мукачево лишається епіцентром захворюваності на коронавірус

Мукачево залишається епіцентром захворюваності на COVID-19 на Закарпатті. На другому місці — Ужгород.

Такі дані оприлюднила Закрапатська ОДА у Facebook.

Як видно з інфографіки, станом на ранок 13 квітня Мукачево зафіксовано 27 випадків коронавірусу.

На другому місці в області за захворюваністю на COVID-19 — Ужгород. Кілікість підтверджених діагнозів у місті - 20. Ще 16 осіб з коронавірусом виявлено в Ужгородському районі.

Як інформують в ОДА, троє закарпатців, у яких був підтверджений коронавірус, одужали. Станом на 13 квітня в області є 92 особи з підтвердженим діагнозом на коронавірус.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 13 квітня в Україні 3102 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 93 летальні, 97 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 325 нових випадків.