У Мукачеві 10 пацієнтів одужали від COVID-19

У місті Мукачево, де найбільше в Закарпатській області інфікованих короновірусом, одужали 10 хворих на COVID-19.

Про це повідомив керівник міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Євген Мешко у Facebook.

“Станом на сьогодні по місту Мукачеву 10 осіб одужало від коронавірусу. У місті було 24 особи з діагнозом COVID-19, на жаль одна людина померла. Зараз лікуються ще 13 осіб”, - повідомив він.

Також, за його інформацією, за минулу добу в Мукачеві було відібрано 23 зразки для аналізу.

Мешко повідомив, що за минулу добу у місті госпіталізовано 15 осіб, троє у стані середньої тяжкості, вони проходять обстеження.

За інформацією Мешка, наразі в Мукачеві на самоізоляції знаходяться 407 осіб, 40 з них мають симптоми ГРВІ.

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За даними на 10 квітня, в Закарпатській області 56 особам встановлено діагноз COVID-19. Найбільше інфікованих у місті Мукачеві.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.