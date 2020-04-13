На Прикарпатті 46 медпрацівників хворіють на COVID-19

В Івано-Франківській області COVID-19 підтвердили у 46 медичних працівників.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував в.о. голови облдержадміністрації Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні у нас щодо медичних працівників є позитивних (на COVID-19 – ред.) 46 випадків, з них 19 – в Івано-Франківських медзакладах», - повідомив Федорів.

Він зауважив , що серед хворих є 18 лікарів, 21 пацієнт належать до середнього медперсоналу , ще 7 осіб – молодший медперсонал і один працівник обласного лабораторного Центру в Івано-Франківській області.

Федорів стверджує, що контроль і забезпечення медиків засобами індивідуального захисту є пріоритетною діяльністю посадовців.

«Сьогодні ми маємо отримати 948 ізоляційних багаторазових халатів, чекаємо на автомобіль з міста Обухів, який привезе близько 4 кубів засобів індивідуального захисту», - зауважив Федорів.

Відомо, що в Яремче у вихідні коронавірусну інфекцію підтвердили у 6 медичних працівників. Сьогодні померла одна медсестра, яку госпіталізували з пневмонією.

Відомо, що станом на 13 квітня в Івано-Франківській області лабораторно підтвердили CPVID-19 у 300 випадках захворювання, з них 24 – летальні.