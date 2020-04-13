У Коростені на час карантину заборонили продаж спиртного з сьомої вечора до восьмої ранку

У Коростені, що є одним із міст з найбільшою кількістю хворих на COVID-19 у Житомирській області, на час дії карантину заборонили продаж алкогольних напоїв із 19.00 до 8.00.

Про це інформує Коростенська міська рада.

«З 15 квітня 2020 року, на період дії карантинних заходів, заборонити закладам торгівлі реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв з 19 години до 8 години ранку», - йдеться у розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Крім того, у місті від 13 квітня заборонили проведення всіх масових релігійних заходів.

У документі також зазначається, що гуртожиток АТ «Укрзалізниця», що на вул. І. Франка, 19, визначили місцем обсервації для осіб, що контактували з хворим на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, 90% хворих на короанвірус у Коростені є жителями одного мікрорайону. Відомо, що один із інфікованих є працівником залізниці.

Наразі в Житомирській області 95 підтверджених випадків коронавірусу, три з яких – летальні. Найбільшими осередками захворюваності є міста Бердичів, Коростень та Малин.

Станом на ранок 13 квітня в Україні коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.