У Коростені на час карантину заборонили продаж спиртного з сьомої вечора до восьмої ранку
Про це інформує Коростенська міська рада.
«З 15 квітня 2020 року, на період дії карантинних заходів, заборонити закладам торгівлі реалізацію алкогольних та слабоалкогольних напоїв з 19 години до 8 години ранку», - йдеться у розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Крім того, у місті від 13 квітня заборонили проведення всіх масових релігійних заходів.
У документі також зазначається, що гуртожиток АТ «Укрзалізниця», що на вул. І. Франка, 19, визначили місцем обсервації для осіб, що контактували з хворим на COVID-19.
Як повідомляв Укрінформ, 90% хворих на короанвірус у Коростені є жителями одного мікрорайону. Відомо, що один із інфікованих є працівником залізниці.
Наразі в Житомирській області 95 підтверджених випадків коронавірусу, три з яких – летальні. Найбільшими осередками захворюваності є міста Бердичів, Коростень та Малин.
Станом на ранок 13 квітня в Україні коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.