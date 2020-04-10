У Коростені 90% хворих на COVID-19 - з одного мікрорайону

У Коростені, що є одним із осередків корнавірусу на Житомирщині, 90% хворих проживають в одному мікрорайоні міста.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Коростенський міський голова Володимир Москаленко.

«Нас дуже хвилює Залізничний район. Практика захворювання в нашому місті показала, що 90% хворих – це люди, які проживають в районі Ковельського парку, вулиць Шевченка, Маяковського, Горького, там де знаходиться залізнична будівельна організація НГЧ (підрозділ залізниці, який експлуатує капітальні будівлі і споруди на балансі залізниці - ред.)», - повідомив Москаленко.

За його словами, у місті побільшає поліцейських, а до патрулювання залучать і Національну гвардію, щоб обмежити кількість людей на вулицях.

Крім того, у Коростені з боку Києва і Житомира встановлять пости, щоб не впускати транзитний транспорт.

За минулу добу в Коростені лабораторно підтвердили 9 випадків коронавірусу, і тепер загальна кількість хворих там становить 14. Перші двоє інфікованих у місті з’явилися 3 квітня.

На ранковому брифінгу в облдержадміністрації розповіли, що один із інфікованих працював на залізниці.

Як повідомяв Укрінформ, загалом в області зафіксовано 52 випадки коронавірусу, три з яких – летальні. Зараз найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 у Бердичівському (15), Коростенському (14) та Малинському (12) районах.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.