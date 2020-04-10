На Житомирщині - три осередки коронавірусу

На Житомирщині вже 52 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу, а найбільше хворих у Бердичівському, Коростенському та Малинському районах.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогоднішній ранок лабораторно підтверджені 52 випадки коронавірусу. Найбільшими осередками поширення коронавірусу є Бердичів – 15 людей, Коростень – 14, Малин – 12», - зауважила Остапченко.

За її словами, за минулу добу зафіксували 10 нових випадків COVID-19, а упродовж ночі лабораторний центр підтвердив ще 11.

Тож загалом в області зафіксовано 52 випадки коронавірусу, три з яких – летальні.

Як повідомляв Укрінформ, у Малині посилили карантинні заходи та встановили на в’їздах і виїздах блокпости.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.