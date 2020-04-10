У Житомирі один із пацієнтів з COVID-19 – у тяжкому стані

Один із пацієнтів з коронавірусом, який лікується в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1, зараз перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Маємо таку картину з COVID-19 у Житомирі: 6 випадків – один виписаний, п’ятеро пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні, четверо у стані середньої тяжкості, один – тяжкий», - йдеться у повідомленні.

Мер додав, що у ще трьох хворих підозрюють коронавірус, наразі чекають на результати лабораторних досліджень.

Як повідомляв Укрінформ, 49-річного чоловіка з Житомира, у якого виявили коронавірус після повернення з Австрії, виписали з лікарні на домашню самоізоляцію, оскільки стан його здоров’я покращився.

Загалом в області зафіксовано 41 випадок коронавірусу, три з яких – летальні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.

фото: АА