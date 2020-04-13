У Вінниці готують до виходу на маршрути два тролейбуси власного виробництва VinLine.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомий міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Чергові вінницькі тролейбуси VinLine виготовляють наші транспортники. Зараз майстри «Вінницької транспортної компанії» паралельно працюють над двома машинами», - повідомив Моргунов.

Вінниця. Тролейбуси власного виробництва VinLine

За його словами, наразі майстри КП «Вінницька транспортна компанія» завершують налаштування електронної системи управління та інформаційної системи. Наступний крок – фарбування та тюнінг у стилі традиційного біло-блакитного дизайну.

Перші тролейбуси, створені у Вінниці на базі кузову МАЗ, у місті презентували минулого року. Вони безшумні, більш комфортні та безпечні для пасажирів, зручні для маломобільних груп населення. Окрім того, економлять до 40% електроенергії. А інноваційні деталі спрощують експлуатацію машини.

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У 2019 році у КП «Вінницька транспортна компанія» зібрала 4 тролейбуси VinLine. Цьогоріч компанія продовжить оновлення тролейбусного парку власними зусиллями.