У Вінниці в громадському транспорт запрацював електронний квиток

З 2 грудня 2019 року у Вінниці спільно з компанією VISA розпочинається запуск системи оплати проїзду в громадському транспорті за допомогою електронного квитка та безконтактних банківських карток. Електронний квиток – це перший сервіс Муніципальної картки вінничанина. Наразі система працюватиме в тестовому режимі – передбачатиме адаптаційний період з можливістю придбання паперового квитка, з роз’ясненнями та інформаційною кампанією, і в той же час – з роботою контролерів на лініях.

У 2018 році для удосконалення транспортних рішень й впровадження сучасних та зручних методів оплати проїзду, між Вінницькою міською радою, комунальним підприємством «Вінницякартсервіс» та компанією VISA, яка є світовим лідером у галузі цифрових платежів, було підписано Меморандум про співпрацю, завдяки якому у пасажирів громадського транспорту міста з’явилась можливість оплачувати проїзд не тільки за допомогою Муніципальної картки вінничанина, а й будь-якими безконтактними платіжними засобами будь-якого банку України та світу.

«Сьогодні початок першого практичного етапу довгої роботи, яку ми розпочали ще у 2014 році. Фактично сьогодні ми починаємо впроваджувати е-квиток у громадському транспорті. Поки що у трамваях. Згодом система запрацює у тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі. Це серйозний етап запровадження електронного сервісу в громадському транспорті. Але головне, що це один із перших елементів Муніципальної карти вінничанина – електронного сервісу, який буде з роками наповнюватися новими цікавими напрямками. Маю надію, що це буде зручний сервіс в першу чергу для вінничан і гостей нашого міста. І він є прикладом для всієї України, як потрібно комплексно впроваджувати електронні сервіси, в тому числі в громадському транспорті», - говорить Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Здійснення безготівкової оплати проїзду можливе через стаціонарні валідатори, встановлені в усіх трамваях, що курсують містом. Прийом оплати платіжною карткою здійснюється на усіх стаціонарних валідаторах на кожних дверях, а друк білетів – на середніх.

Наступним кроком є розширення мережі безконтактної оплати за проїзд у тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі. До кінця 2019 року розраховуватись за допомогою Муніципальної картки та безконтактних банківських карт, включаючи можливість розрахунку через смартфони, буде доступно у тролейбусах та муніципальних автобусах. Що ж стосується маршрутних таксі – тестування системи на їх бортах розпочнеться з 1 січня 2020.

Євген Лісняк, старший директор, голова департаменту стратегічного партнерства з фінтех-компаніями та підприємствами Visa CISSEE зазначає: «Вінниця обрала правильний сучасний підхід до реалізації проекту. Сьогодні ми запускаємо прийом безконтактної банківської картки, і не тільки Visa, а усіх банківських карток. Це була принципова позиція міста, і ми її підтримуємо. Коли ми запускали такі проекти у Лондоні, Ванкувері чи Мілані, - а зараз саме ці технології вже працюють у Вінниці, - ми стикалися з однаковими питаннями від людей. Але буде вестися роз’яснювальна робота, люди будуть бачити, наскільки це зручно. Адже це дуже ефективна система, яка надасть прозорість обліку. І саме тому ми сьогодні тут поруч з прогресивною міською владою Вінниці, представниками ЄБРР та компанії «Мікроелектроніка». Такого максимального масштабу цього проекту в Україні ще не було».

Директор КП «Вінницякартсервіс Катерина Бабіна розповіла, що на першому етапі реалізації проекту уже є можливість замовити картку і поповнити її на сайті https://et.vn.ua/. Також було встановлено і підключено все обладнання у трамваях, налаштована служба контролю, організовано торгову мережу, де можна придбати неперсоніфіковану картку.

«На другому етапі у нас з’являться мобільні додатки на Андроїд і ІОС, підключиться увесь громадський транспорт і буде розвиватися мережа поповнення. Поповнити картку також можливо буде і через автомати самообслуговування, які будуть приєднуватися. Третій етап – ми підключаємо приватних перевізників маршрутних таксі. І, звичайно, будуть додаткові мобільні додатки для планування графіку руху та своїх поїздок, спостереження за рухом транспорту онлайн», - додає Катерина Бабіна.

Раніше оплату безконтактними банківськими картками було запроваджено у наземному муніципальному транспорті декількох міст України: Житомира, Тернополя, Чернігова, Чернівців, Івано-Франківська, Дрогобича та Києва. Але транспортне рішення такого масштабу, яке реалізовується у Вінниці, досі не працює у жодному з міст України.

Проект впровадження безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті Вінниці фінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (Європейський банк реконструкції і розвитку).

Представник Європейського банку реконструкції та розвитку Михайло Стрельніков зазначив: «Сьогодні ми бачимо, що перший етап проекту уже впроваджено, і система повноцінно працює на всіх трамваях міста. Головна мета проекту – надати можливість вінничанам та гостям міста більш зручно користуватися міським транспортом, швидше платити за проїзд та відчути преваги нової системи».

Нагадаємо, переможцем відкритих торгів стала чеська компанія Mikroelektronika, що виступила системним інтегратором та розробником програмного забезпечення проекту.

Зазначимо, Муніципальна картка вінничанина є носієм електронного квитка й відповідає міжнародному стандарту захисту ISO 14443, що забезпечує найвищий ступінь захисту даних. Стаціонарний валідатор підтримує технологію NFC, що забезпечує можливість оплати через IPay, Google Pay та має сертифікований рідер, який відповідає стандарту PCI DSS й програмне забезпечення для роботи з банківськими картками.