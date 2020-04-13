На Закарпатті вдвічі зросла кількість українців, які повертаються з ЄС

Впродовж минулих вихідних на Закарпатті вдвічі зросла кількість осіб, які перетинають держкордон з ЄС - найбільш завантажений пункт пропуску “Тиса” на угорському кордоні.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Чопського прикордонзагону Олена Трачук.

“Впродовж минулих вихідних вдвічі зросла кількість осіб, які перетинають закарпатський кордон. Найбільш завантажений пункт пропуску “Тиса” на угорському кордоні — за минулі вихідні там оформили понад 4 тисячі осіб”, - розповіла Трачук.

Для порівняння вона повідомила, що в минулі вихідні ця цифра була вдвічі меншою — за вихідні кордон перетнули близько 2 тисяч осіб.

Це пов'язано з тим, додала Трачук, що українці повертаються додому з-за кордону перед Великоднем та у зв'язку із ситуацією з пандемією коронавірусу.

Наразі для перевезення через кордон громадян зайнято 11 автобусів.

Також у Чопському прикордонзагоні вдвічі збільшили кількість нарядів — аби на кордоні не створювалися черги.

Як повідомлялось, на Закарпатті наразі працює три пункти пропуску: "Ужгород" на українсько-словацькому кордоні, "Тиса" на українсько-угорському та "Дяково" на українсько-румунському кордоні.

Фото: ДПСУ