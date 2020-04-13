На Житомирщині троє пацієнтів з коронавірусом - у тяжкому стані
Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Із 95 випадків у нас три важких. Один пацієнт підключений до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень - ред.). У всіх інших стан контрольований», - сказав голова Житомирської ОДА Бунечко.
Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик додав, що інші двоє хворих перебувають на кисневій підтримці. Їх загальний стан важкий, але стабільний.
Він акцентував, що загалом 54 пацієнти з COVID-19 знаходяться на амбулаторному лікування в самоізоляції вдома, а 38 – на стаціонарному.
Напередодні ввечері Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомляв у Facebook, що до апарату ШВЛ підключений пацієнт, що перебуває у міській лікарні №1.
Як повідомляв Укрінформ, наразі в області 95 підтверджених випадків коронавірусу, три з яких – летальні. Найбільшими осередками захворюваності є міста Бердичів, Коростень та Малин.
Станом на ранок 13 квітня в Україні коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.