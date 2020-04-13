На Житомирщині троє пацієнтів з коронавірусом - у тяжкому стані

На Житомирщині троє пацієнтів, у яких лабораторно підтвердили коронавірус, зараз перебувають у тяжкому стані.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Із 95 випадків у нас три важких. Один пацієнт підключений до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень - ред.). У всіх інших стан контрольований», - сказав голова Житомирської ОДА Бунечко.

Начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Микола Суслик додав, що інші двоє хворих перебувають на кисневій підтримці. Їх загальний стан важкий, але стабільний.

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Він акцентував, що загалом 54 пацієнти з COVID-19 знаходяться на амбулаторному лікування в самоізоляції вдома, а 38 – на стаціонарному.

Напередодні ввечері Житомирський міський голова Сергій Сухомлин повідомляв у Facebook, що до апарату ШВЛ підключений пацієнт, що перебуває у міській лікарні №1.

Як повідомляв Укрінформ, наразі в області 95 підтверджених випадків коронавірусу, три з яких – летальні. Найбільшими осередками захворюваності є міста Бердичів, Коростень та Малин.

Станом на ранок 13 квітня в Україні коронавірус методом ПЛР підтвердили у 3102 осіб, з них - 201 дитина та 530 медичних працівників.