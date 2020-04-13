На Закарпатті коронавірус підтвердили у працівниці ОДА

В однієї з працівниць Закарпатської обласної державної адміністрації підтверджено коронавірус методом ПЛР.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі Закарпатської ОДА.

“Учора в однієї зі штатних працівниць Закарпатської ОДА було підтверджено коронавірус методом ПЛР. Також було зроблено тести її контактних осіб - загалом 12 людей. У всіх 12-ти коронавірус не підтвердився”, - зазначили в пресслужбі.

Як додали в ОДА, співробітниця, у якої підтвердили хворобу, з 1 квітня знаходиться у відпустці.

Керівники обладміністрації безпосереднього контакту з даною особою не мали.

Разом із тим у Закарпатській облдержадміністрації нині діє суворий режим карантину: призупинено особистий прийом громадян із 17 березня, вхід до будівлі - за посвідченнями. У будівлі адміністрації проводиться дезінфекція приміщень, в коридорах встановлені дезінфекційні розчини, працівники носять захисні маски для обличчя та рукавички.

Як повідомлялося, станом на 13 квітня на Закарпатті COVID-19 підтверджено 92-м особам, 14 з яких - медичні працівники. 4 людини померли, один із них - лікар. Одна особа вилікувалася.

Загалом в Україні станом на ранок 13 квітня зареєстровано 3102 випадки зараження коронавірусом, 93 людини померли, 97 померли. За добу зафіксовано 325 нових випадків COVID-19.