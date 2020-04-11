На Одещині СБУ перекрила канал нелегальної міграції

Співробітники СБУ викрили та блокували в Одеській області канал нелегальної міграції через державний кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За даними слідства, двоє жителів регіону організували механізм незаконного переправлення українських громадян та іноземців до однієї з європейських країн, а також у зворотному напрямку. Своїм клієнтам ділки забезпечували перехід через держкордон поза встановленими пунктами контролю. Вартість послуг фігурантів становила від 500 до 1 тисячі доларів з кожного «туриста», - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали організаторів каналу відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час спроби переміщення за кордон чергового нелегала.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення. Перевіряється інформація щодо причетності посадовців Держприкордонслужби до протиправної діяльності.

Співробітники СБУ провели операцію спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

Фото: СБУ