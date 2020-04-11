Двоє перших пацієнтів з Миколаївщини — у реанімації

Про це на брифінгу поінформувала заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА Оксана Черненко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перші хворі на коронавірус жінки нині знаходяться в реанімації, вони знаходяться у стані між середнім та важким, але не підключені до ШВЛ», - сказала Черненко.

Жінки, у яких підтвердився COVID-19, мешканки села Воронівка Вознесенського району. Вони обидві пенсіонерки, з однієї сім'ї.

Ще 6 квітня відчули нездужання. Але за медичною допомогою звернулися тільки 9 квітня в Вознесенську міську лікарню. Там їх обстежили, взяли біоматеріал на дослідження і в той же день перевезли в Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб.

Результати ПРЛ-тестів були отримані о 5 ранку 11 березня. Зараз медики і правоохоронці відслідковують коло контактів хворих.

За словами головного санітарного лікаря Миколаївської області Володимира Клочка, наразі в цьому селі є шість осіб, які повернулися із Польщі. У трьох з них вже закінчився термін самоізоляції. Ще у трьох – триває. Всі вони наразі начебто здорові, але будуть перевірятися. Зараз поліція з'ясовує, чи хтось з них порушував режим самоізоляції.

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У селі Воронівка обмежено в'їзд та виїзд, проводиться дезінфекція усіх громадських місць.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, у Миколаївській області зафіксовано перші два випадки коронавірусу COVID-19 у людей, які повернулися з Польщі.