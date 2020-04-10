На Житомирщині за добу підтвердили 22 випадки коронавірусу

Станом на 22.00 год. 10 квітня в Житомирській області захворіли на COVID-19 ще 22 людини.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«За останній тиждень спостерігається різке зростання зареєстрованих випадків коронавірусу на Житомирщині.

В підсумку, станом на 22.00 встановлено нову рекордну цифру захворілих на COVID-19 за добу – 22!

Два випадки у Коростишеві: чоловік, 26 років; жінка, 36 років.

П’ять випадків у Коростишівському районі: чоловік, 44 роки; жінка, 42 роки; жінка, 23 роки; хлопчик, 7 місяців (наймолодший захворілий в області); чоловік, 23 роки.

Дев’ять випадків у Малині: жінка, 55 років; жінка, 51 рік; чоловік, 45 років; жінка, 39 років; хлопчик, 11 років; жінка, 39 років; жінка, 41 рік; чоловік, 47 років; жінка, 58 років.

Три випадки у Житомирі: чоловік, 55 років; чоловік, 25 років; чоловік, 24 роки.

По одному випадку: Бердичів – чоловік, 45 років; Овруч – чоловік, 69 років; Новоград-Волинський – жінка, 32 роки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 10 квітня у Житомирській області 52 випадки захворювання на коронавірус COVID-19.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.