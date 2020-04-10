На Буковині вже 13 осіб померли від коронавірусу - голова ОДА

У Чернівецькій області від коронавірусної інфекції померли вже 13 людей.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Минулої доби внаслідок інфікування Covid-19 на Буковині померло троє людей. Загальна кількість буковинців, які померли від коронавірусної інфекції, сягнула вже 13 людей", - сказав Осачук.

За його словами, лабораторний центр сьогодні підтвердив ще 30 нових випадків інфікування COVID-19 на Буковині.

"Ми залишаємося регіоном, який має найбільший показник в Україні за кількістю інфікованих. Станом на сьогоднішній вечір маємо 409 випадків. А місяць тому, 5 березня, у нас було всього 3 випадки", - додав посадовець.

Він закликав дослухатися до рішення органів місцевої влади та не залишати власні домівки цими вихідними.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області з 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, запроваджують особливий режим пересування. У цей час будуть зачинені всі продуктові магазини та автозаправні станції.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.