На Закарпатті від COVID-19 помер лікар

В Ужгороді в обласній інфекційній лікарні від COVID-19 помер лікар.

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко в Facebook.

“Сьогодні на Закарпатті померла ще одна людина від коронавірусу. Це — лікар”, - повідомив Гетманенко.

Мова йде про лікаря Великобичківської райлікарні, у якого коронавірус підтвердили два дні тому. Чоловіку було 67 років.

Як повідомляв Укрінформ, учора лікарню та амбулаторію у селищі закрили на карантин, в селищі також продезинфікували вулиці та виробничі приміщення.

Станом на 10 квітня на Закарпатті зафіксовано 56 людей з коронавірусом. Троє з них померли, 12 вилікувалися.