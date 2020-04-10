СБУ спіймала начальника райвідділу поліції на "карантинному" хабарі

Співробітники Служби безпеки України викрили начальника одного з районних відділів Головного управління Нацполіції в Харківській області, причетного до хабарництва за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За попередньою версією слідства, правоохоронець хотів отримати від керівника одного з місцевих підприємств хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення умов карантину. Крім того за окрему плату поліцейський обіцяв комерсанту не перешкоджати веденню бізнесу всупереч оголошеній в регіоні надзвичайній ситуації та обмежувальним заходам через пандемію COVID-19. Разовий платіж за такі «послуги» мав становити 15 тисяч гривень та 2 тисячі - за кожний наступний місяць», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що начальнику райвідділу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, зокрема перевіряється можлива причетність працівників райвідділу до протиправних дій. Встановлюються інші випадки приховування посадовцем виявлених порушень умов карантину.