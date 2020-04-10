На Прикарпатті від COVID-19 одужали 12 пацієнтів

В Івано-Франківській області 12 людей, які хворіли на COVID-19, двічі отримали негативний ПЛР-тест, що підтверджує їх одужання.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу заявив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для того, щоб поставити діагноз «здоровий», потрібно не менше двох негативних тестів ПЛР. Наразі є 12 жителів Прикарпаття, в яких є не менше двох таки результатів ПЛР», - сказав Чемний.

Він зауважив, що ще 9 пацієнтів в лікарнях нині очікують результати другого ПЛР-тесту, оскільки перший у них теж є негативним.

«Коли наступає позитивна динаміка і є відсутність клінічних проявів, ми робимо перший клінічний тест ПЛР, ці 12 осіб – є першими пацієнтами, які мають другий негативний тест ПЛР», - додав Чемний.

За офіційною інформацією, в Івано-Франківській області станом на 10 квітня лабораторно підтверджені 254 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію , з них 17 – летальних.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.