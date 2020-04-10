Інспекція МОЗ вирушила на Івано-Франківщину, де найбільше смертей від COVID-19

До Івано-Франківської області сьогодні вирушила команда Міністерства охорони здоров’я, котра розгляне кожен летальний випадок в області від коронавірусної хвороби.

Про це на брифінгу в п’ятницю, 10 квітня, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні команда Міністерства охорони здоров’я відправилась до Івано-Франківської області, яка лідирує в нас за кількістю летальних випадків. У комісії перебуває заступник міністра охорони здоров’я, професори, які займаються та опікуються інфекційними хворобами, анестезіологією та реаніматологією. Буде розглянуто кожен конкретний випадок і надані конкретні рекомендації в разі необхідності щодо покращення ситуації з надання медичної допомоги», - заявив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків. В Івано-Франківській області зафіксовано 254 випадки COVID-19.