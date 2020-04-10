На Сумщині коронавірус виявили у чотирьох медиків

На Сумщині інфікування коронавірусом підтвердили у 4 медпрацівників.

Про це у п’ятницю,10 квітня, під час брифінгу в Сумській ОДА повідомив в.о. директора обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«На сьогодні маємо 4 медпрацівники, у яких підтвердили COVID-19. Коронавірус підтверджено у лікарів в містах Суми, Шостка та селі Козацькому Конотопського району», - розповів Збаражський.

Зокрема, за його словами, в обласному центрі на COVID-19 захворіла лікар приватної клініки.

«Жінка знаходиться на самоізоляції. Наскільки мені відомо, її чоловік теж лікар, він здавав матеріал на дослідження. Коронавірус у нього не виявлений. З хворими жінка не контактувала», - зазначив керівник лабораторного центру.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 10 квітня у Сумській області зареєстровано 63 лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася.

Загалом в Україні 2203 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав.