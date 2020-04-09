На Сумщині вже у п'ятьох дітей підтверджено COVID-19

На Сумщині вже у 5 дітей віком до 10 років підтверджено COVID-19.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Володимир Збаражський.

«На сьогодні 5 випадків коронавірусу підтверджено у дітей віком до 10 років. Це близько 9 відсотків від загальної кількості лабораторно підтверджених випадків», - зазначив Збаражський.

За його словами, найбільше випадків – 27 – виявлено у мешканців Сумщини віком старше 50 років. Це фактично половина від усієї кількості зареєстрованих.

Також зросло й число сімейних осередків коронавірусу. Їх зараз на Сумщині виявлено 8. З них 3 - у Конотопському районі, в тому числі 2 у селі Козацьке, 2 - у Кролевецькому і по одному в Тростянецькому районі, Охтирці і Шостці.

Станом на ранок 9 квітня у Сумській області зареєстровано 56 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом, з них 2 летальних. Одна людина вилікувалася.

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За останню добу кількість випадків не збільшилась. Наразі 15 хворих госпіталізовано, решта знаходиться на самоізоляції.

Загалом в Україні 1892 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали.