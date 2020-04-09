Велике будівництво: почали ремонтувати дорогу між Сєвєродонецьком та Станицею

На дорозі між Сєвєродонецьком та Станицею Луганською розпочалися роботи з поточного середнього ремонту.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"У рамках президентської програми "Велике будівництво" сьогодні розпочалися роботи на дорозі між Сєвєродонецьком та Станицею Луганською. Йдеться про поточний середній ремонт на чотирьох ділянках. Загальна протяжність маршруту — 123 км", - зазначив міністр.

Він нагадав, що восени минулого року Президент Володимир Зеленський дав доручення відремонтувати цю дорогу повністю, у березні цього року визначили переможців тендерів та стартувала активна фаза дорожніх робіт на першій ділянці.

Криклій підкреслив, що вказана дорога веде від КПВВ «Станиця Луганська» - єдиного пункту пропуску на території Луганщини, до адміністративного центру області.

За його словами, до карантину щоденно КПВВ перетинали від 10 до 13 тисяч осіб.

Також він зауважив, що ця дорога має ключове економічне значення для регіону.

Криклій додав, що загалом у рамках програми "Велике будівництво" ремонтні роботи тривають на 150 об’єктах.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 25 березня заявив, що реалізація проєкту «Велике будівництво» має бути продовжена, але з дотриманням усіх заходів безпеки працівників в умовах карантину з протидії поширенню коронавірусу.