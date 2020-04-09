На Закарпатті виявили три нові випадки коронавірусу

У селищі Великий Бичків Рахівського району Закарпаття виявлено три випадки коронавірусу.

Про це повідомляє Великобичківська селищна рада у Facebook.

«Станом на 9 квітня у Великому Бичкові виявлено 3 випадки захворювання на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Також відсьогодні, 9 квітня, у Великому Бичкові призупинено роботу амбулаторії та міської лікарні. Сімейні лікарі працюють дистанційно.

Зазначається, що у лікарні та амбулаторії, місцях проживання осіб з підтвердженими випадками COVID-19 було проведено дезінфекцію.

Поліція посилила контроль за людьми, які перебувають на самоізоляції.

Як стало відомо з неофіційних джерел, коронавірус підтвердився у лікаря Великобичківської лікарні.

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Як повідомлялося, за даними МОЗ, станом на ранок 9 квітня на Закарпатті було зафіксовано 51 підтверджений випадок COVID-19. Двоє людей вилікувалися, двоє померли.

У четвер, 9 квітня, також стало відомо, що 112 медиків Іршавської районної лікарні на Закарпатті відправили на самоізоляцію через можливий контакт із жінкою, що хворіла на коронавірус.

Фото: АА