У закарпатській лікарні відправили на самоізоляцію 112 медиків

Сто дванадцять чоловік медперсоналу двох відділень КНП “Іршавська районна лікарня” відправили на самоізоляцію через можливий контакт із хворою на коронавірус.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров.

“В департамент ОДА сьогодні надійшла інформація від директора КНП “Іршавська районна лікарня” про те, що 112 чоловік медперсоналу двох відділень медзакладу (кардіологічного та пульмонологічного) відправили на самоізоляцію через можливий контакт із хворою на коронавірус, котра знаходилася на лікуванні в цьому медзакладі,” - сказала Єлизавета Біров.

Як повідомила директор профільного департаменту ОДА, за останні три дні цим медикам було проведено 143 експрес-тести на Covid-19, а також проведено 35 ПЛР-тестів. Станом на 17 годину 9 квітня у жодного з них коронавірус не підтверджено.

Біров також повідомила, що на ранок 9 квітня в Іршавському районі виявлено 4 хворих на Covid-19. Чиновниця наголосила, що при правильній організації роботи медиків, зокрема, сімейних лікарів, та дотриманню правил самоізоляції та карантину, ситуація в районі залишатиметься стабільною.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 квітня на Закарпатті є 51 особа з підтвердженим діагнозом Covid-19. Найбільше хворих на коронавірус у Мукачеві — 25 чоловік. Також двоє людей на Закарпатті вилікувалися, двоє осіб — померли, серед яких і жінка, яку лікували в Іршавській райлікарні.