На Закарпатті найбільше людей з коронавірусом — у Мукачеві

Станом на 9 квітня на Закарпатті зафіксована 51 особа з підтвердженим діагнозом COVID-19. 25-теро осіб з цього переліку живе у Мукачеві.

Про це свідчать дані карти статистики захворювань по Закарпатській області, яку оприлюднила Закарпатська ОДА у Facebook.

Так, із карти видно, що станом на 9 квітня в Закарпатській області є 51 особа з діагнозом COVID-19. 25-теро осіб з цього переліку — жителі міста Мукачево.

Друге за кількістю хворих на коронавірус осіб місто в області — це Ужгород.

Також зафіксовані хворі в Іршавському, Великоберезнянському, Виноградівському та Тячівському районах.

Як раніше повідомлялося, на Закарпатті двоє людей вилікувалися від коронавірусу. Двоє осіб померли.