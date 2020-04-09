На Закарпатті друга людина вилікувалася від COVID-19
Укрінформ
В Ужгороді станом на ранок 9 квітня підтверджено COVID-19 у 9 ужгородців, одна жінка одужала.
Про це йдеться в повідомленні на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.
“В Ужгороді станом на ранок 9 квітня підтверджено COVID-19 у 9 ужгородців. За минулу добу виявлено 2 нові випадки, одна ужгородка одужала. Це жінка, яка захворіла першою у місті,” - повідомляють в управлінні охорони здоров’я міської ради.
Зазначається, що наразі в місті троє хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні, 5 осіб — на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні.
Разом із тим, на самоізоляції знаходяться 393 ужгородців.
Станом на ранок 9 квітня в області повідомляли про 51 особу, в якої підтвердився діагноз COVID-19. В області двоє осіб померли від коронавірусу. Двоє — вилікувалися.