На Закарпатті друга людина вилікувалася від COVID-19

В Ужгороді станом на ранок 9 квітня підтверджено COVID-19 у 9 ужгородців, одна жінка одужала.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Ужгородської міськради у Facebook.

“В Ужгороді станом на ранок 9 квітня підтверджено COVID-19 у 9 ужгородців. За минулу добу виявлено 2 нові випадки, одна ужгородка одужала. Це жінка, яка захворіла першою у місті,” - повідомляють в управлінні охорони здоров’я міської ради.

Зазначається, що наразі в місті троє хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні, 5 осіб — на стаціонарному лікуванні в обласній інфекційній лікарні.

Разом із тим, на самоізоляції знаходяться 393 ужгородців.

Станом на ранок 9 квітня в області повідомляли про 51 особу, в якої підтвердився діагноз COVID-19. В області двоє осіб померли від коронавірусу. Двоє — вилікувалися.