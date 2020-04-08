На Закарпатті вже у чотирьох медиків підтвердили COVID-19

На Закарпатті серед сорока трьох осіб, яким встановлено діагноз COVID-19, четверо медичних працівників.

Про це повідомляється на сторінці Закарпатської облдержадміністрації у Facebook.

“Ситуація щодо COVID-19 на Закарпатті станом на 9.00 годину 8 квітня: 43-ом хворим встановлено діагноз COVID-19, четверо з яких - медичні працівники. Впродовж останньої доби пятьом особам підтверджено діагноз COVID-19”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Закарпатті одна особа вилікувалася від коронавірусу, двоє померли.

При цьому завершилася самоізоляція у більш як 5 тисяч закарпатців.

Як повідомлялося, в Україні на цей час виявлено 1668 хворих на COVID-19, 52 людини померли, 35 одужало.