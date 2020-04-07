В Ужгороді у двох медиків міської лікарні підтвердився COVID-19

В одного лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської міської центральної клінічної лікарні підтверджено коронавірус.

Про це повідомляє Ужгородська міськрада у Facebook.

“В одного лікаря та медичної сестри пульмонологічного відділення Ужгородської міської центральної клінічної лікарні підтверджено коронавірус”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні, 6 квітня, зразки біоматеріалів на ПЛР-дослідження взяли у 17 медичних працівників Ужгородської міської лікарні, які контактували із хворими на COVID-19 місцевими жителями.

Усі медики з учорашнього дня перебувають на самоізоляції.

Станом на 7 квітня на Закарпатті коронавірус підтверджено у 38 осіб, двоє померлих, одна особа вилікувалася. Загалом в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.