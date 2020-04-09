На Рівненщині коронавірусом заразилися семеро людей з однієї сім'ї

У Рівненській області на COVID-19 захворіла сім’я, у якій нараховується семеро осіб.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Семеро людей з однієї сім'ї з села Зозів Рівненського району, які захворіли на коронавірус, лікується амбулаторно. Вперше зафіксовано захворювання в Дубні та Березнівському районі. 73-річна дубенчанка лікується в міській лікарні. 58-річна жінка з Березного та 47-річна з села Богуші Березнівського району контактували з родичами та знайомими з Тинного. Також підтверджено COVID-19 у 60-річного чоловіка з Рівного, чотирьох мешканців села Тинне та міста Сарни віком від 26 до 41 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у всіх випадків проводиться епідрозслідування з пошуку джерел інфікування.

За минулу добу на Рівненщині підтверджено 15 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як повідомляло агентство, станом на 9 квітня, в області офіційно зафіксовано 66 випадків коронавірусу, з них шість – летальних, троє людей одужали.

Зараз на перевірці перебуває 19 проб на коронавірус.