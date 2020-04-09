У Полтавській політехниці на 3D принтері друкують захисні маски власного дизайну

Науковці Полтавської політехніки розробили власний дизайн багаторазової захисної маски-екрану, яку можна видрукувати на 3D-принтері

Про це повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"У Національному університеті “Полтавська політехніка ім.Ю.Кондратюка” на 3D-принтері почали виготовляти захисні багаторазові екрани-маски. Їх роздадуть співробітникам університету, а окрему партію створять для медиків Полтавської інфекційної лікарні", - йдеться у повідомленні.

3D-модель пластикового тримача захисного екрану створив викладач інституту архітектури та будівництва Полтавської політехніки Костянтин Трегубов. Його модель враховує анатомічні особливості людини та надійно тримає захисний екран.

Сировиною для принтеру, на якому друкують маски, є спеціальні термопластичні нитки. Перед початком роботи принтер розігрівається до 250 градусів і друкує екран шар за шаром. Завдяки багатошаровості волокон, виріб можна дезінфікувати та використовувати повторно.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали.

Фото: mon.gov.ua