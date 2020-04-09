Мешканку Волині, яка поширювала плітки про коронавірус, засудили до штрафу

Ратнівський районний суд ухвали стягнути з непрацюючої мешканки Волині штраф за те, що поширювала плітки про односельця, який начебто повернувся з-за кордону хворим на коронавірус і заражатиме оточуючих.

Про це йдеться в постанові від 3 квітня 2020 року, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень 8 квітня.

"ОСОБА_1 27 березня 2020 року о 09 год. 00 хв., перебуваючи на АДРЕСА_2 Поступель Ратнівського району АДРЕСА_1, поширювала недостовірну інформацію про те, що ОСОБА_2, який перебуває за кордоном і хворий на НОМЕР_1 -19, має намір приїхати в село та заразити односельчан, чим вчинила поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення. Такими умисними діями ОСОБА_1 скоїла адміністративне правопорушення, передбачене ст.173-1 КУпАП", - йдеться у документі.

Порушниця в судове засідання не з`явилась, попросивши у письмовій заяві розглянути справу за її відсутності. Винуватість у вчиненому визнала.

Враховуючи ступінь вини та характер правопорушення, а також те, що обвинувачувана вперше притягується до адмінвідповідальності і ніде не працює, суд вирішив накласти на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в мінімальному розмірі - 170 грн, а також судового збору в розмірі 420 грн. 40 коп. У разі невчасної сплати сума штрафу буде подвоєна.

Постанова може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ратнівський районний суд протягом десяти днів з дня її винесення.