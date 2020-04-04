На Волині помер водій швидкої від коронавірусу - ОДА

На Волині у Старовижівському районі від пневмонії помер водій швидкої допомоги, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

"У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, станом ранок 4 квітня у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID 19.

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 15 осіб.

Зразки біологічного матеріалу від даних осіб знаходяться на дослідженні у вірусологічній лабораторії ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України».

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Загалом за період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 193 особи. З них обласною вірусологічною лабораторією обстежено– 105 осіб.

Як повідомлялося, в Україні на ранок 4 квітня підтверджено 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19З, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало. За добу було зафіксовано 154 нові випадки.

Фото: АА.