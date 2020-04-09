На Житомирщині - третя смерть від коронавірусу

На Житомирщині від коронавірусу померла 81-річна жінка з Бердичева.

Про це під час брифінгу розповіла заступник голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, у нас збільшилася кількість померлих від коронавірусу і на сьогодні вона становить 3 людини. Останній випадок, який закінчився летально, був зафіксований у місті Бердичеві. Це жінка, 81 рік. Попередній аналіз експрес-тесту не виявив в неї коронавірус, але коли її стан погіршився, коронавірус лабораторно підтвердили», - зауважила Остапченко.

Наразі на Житомирщині 31 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, з яких три летальні. Раніше від COVID-19 померла 71-річна жінка з Радомишля, яка повернулася з Польщі, та чоловік із Бердичева 1972 року народження, що міг захворіти після того, як зустрічав знайомих у Борисполі.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 224 нові випадки.