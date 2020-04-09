У Чернівцях починають санітарну обробку під'їздів та ліфтів

Від четверга, 9 квітня, у багатоповерхівках Чернівців розпочинається санітарна обробка під'їздів та ліфтів.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олексій Каспрук.

"Провели всі наради з комунальниками, отримали необхідне обладнання… Це не буде зроблено одночасно в усьому місті поки що. Є проблеми з постачанням дезінфекторів. Але така робота буде продовжуватись, буде постійною, її обсяги будуть нарощуватися", - зазначив Каспрук.

Він порадив чернівчанам, які знають про випадки інфікування когось із сусідів, або людей, які перебувають у самоізоляції, телефонувати у міський кол-центр - комунальники проведуть необхідні заходи.

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"Якщо у вас є окрема адреса, де люди перебувають в самоізоляції, чи у когось із сусідів підтвердився діагноз, і його госпіталізували, або людина лікується вдома, не треба влаштовувати скандал. Подзвоніть 15-80, ми прийдемо і зробимо всі необхідні заходи дезобробки", - додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівецькій області коронавірусом інфіковані 303 особи.

Станом на ранок 8 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1668 випадків Covid-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.