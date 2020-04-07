У Чернівцях через погане прибирання міста звільнили чиновника мерії

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звільнив з посади директора Департаменту житлово-комунального господарства міськради Володимира Бешлея, зокрема і через погано організоване прибирання міста під час карантину.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"Міський голова Олексій Каспрук своїм розпорядженням 3 квітня цього року звільнив Володимира Бешлея з посади директора департаменту житлово-комунального господарства за систематичне невиконання, без поважних причин, посадових обов’язків. Володимира Бешлея увільнено за неналежну організацію робіт з прибирання прилоткової частини доріг та тротуарів, що призвело до незадовільного санітарного стану та благоустрою міста, утворення стихійних сміттєзвалищ в період карантину, а також невиконання рішення міської постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо вжиття негайних заходів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ", - йдеться у повідомленні.

У міській раді також зазначили, що перед звільненням чиновника взяли до уваги попередньо оголошені йому догани.

"На дату звільнення догани, оголошені Володимиру Бешлею, були чинними. Перед звільненням відповідно до діючого законодавства від Володимира Бешлея отримано персональні пояснення", - додали у міськраді.

Володимир Бешлей – чинний депутат Чернівецької міської ради VІІ скликання. Його призначили директором Департаменту житлово-комунального господарства 26 вересня 2018 року.