У Чернівцях через погане прибирання міста звільнили чиновника мерії

У Чернівцях через погане прибирання міста звільнили чиновника мерії

КАРАНТИН
Укрінформ
Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звільнив з посади директора Департаменту житлово-комунального господарства міськради Володимира Бешлея, зокрема і через погано організоване прибирання міста під час карантину.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької міської ради.

"Міський голова Олексій Каспрук своїм розпорядженням 3 квітня цього року звільнив Володимира Бешлея з посади директора департаменту житлово-комунального господарства за систематичне невиконання, без поважних причин, посадових обов’язків. Володимира Бешлея увільнено за неналежну організацію робіт з прибирання прилоткової частини доріг та тротуарів, що призвело до незадовільного санітарного стану та благоустрою міста, утворення стихійних сміттєзвалищ в період карантину, а також невиконання рішення міської постійно діючої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо вжиття негайних заходів для ліквідації стихійних сміттєзвалищ", - йдеться у повідомленні.

У міській раді також зазначили, що перед звільненням чиновника взяли до уваги попередньо оголошені йому догани.

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"На дату звільнення догани, оголошені Володимиру Бешлею, були чинними. Перед звільненням відповідно до діючого законодавства від Володимира Бешлея отримано персональні пояснення", - додали у міськраді.

Володимир Бешлей – чинний депутат Чернівецької міської ради VІІ скликання. Його призначили директором Департаменту житлово-комунального господарства 26 вересня 2018 року.

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