На Херсонщині три нові випадки Covid-19, серед заражених - медик

У Херсонській області за добу зафіксовано три нові випадки Covid-19, серед хворих - дитина та медичний працівник.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Жінка 59 років, медичний працівник з Олешківського району, яка контактувала з раніше встановленою хворою на Covid-19. Сьогодні вона госпіталізована до обласної інфекційної лікарні. Стан - середньої тяжкості. Підключення до апарату ШВЛ не потребує», - зазначив очільник області.

Також Covid-19 виявили у жінки віком 49 років та її 12-річного сина з Голопристанського району. Вони контактували з раніше виявленою хворою, зараз перебувають на самоізоляції. За словами Гусєва, почуваються добре, скарг не мають. За ними встановлено щоденний медико-санітарний нагляд.

Станом на 22.00 8 квітня в області підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині на самоізоляції перебувають 113 медичних працівників, які контактували з хворими на Covid-19.

У регіоні зафіксовано один летальний випадок – померла медсестра Олешківської районної лікарні.