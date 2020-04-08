Коронавірус підтвердили у 51 медика на Буковині

У Чернівецькій області вже 51 медпрацівник захворів на коронавірус, у більшості з них симптомів захворювання немає.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли у пресслужбі Чернівецької облдержадміністрації.

"Станом на сьогодні у Чернівецькій області є 51 медпрацівник із підтвердженим COVID-19. З них 40 осіб безсимптомні, а 11 мають симптоми захворювання. Шестеро медпрацівників заразились під час виконання професійних обов'язків", - повідомили у пресслужбі.

Найбільше медиків захворіли у Хотинському районі. Зокрема, у місцевій райлікарні COVID-19 діагностували вже у 22 медпрацівників.

У коментарі кореспонденту Укрінформу заступник головного лікаря Хотинської ЦРЛ Сергій Солодкий повідомив, що усі недужі працівники лікарні отримують амбулаторне лікування, оскільки мають легкий перебіг хвороби.

"Також взяли мазки і в інших медиків, які могли контактувати з хворими. Багато результатів уже прийшли негативних на COVID-19, деякі результати аналізів ще очікуємо", - додав медик.

Раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області встановлений діагноз COVID-19 мають 38 медиків.

Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

У Чернівецькій області на коронавірус захворіли 273 людини.