Померлі від COVID-19 на Прикарпатті мали супутні хвороби і запізно звернулися до лікарні

На Прикарпатті головними причинами високої смертності від COVID-19 є супутні хвороби та пізнє звернення до лікарів.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу розповів в.о.голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо в усіх випадках смертності запущений стан, тобто люди надто пізно звертаються до лікарень. У більшості випадків, а їх є 13 на сьогодні, мала місце блискавична форма захворювання і супутні хвороби. Таким людям важко вийти з цього стану», - сказав Федорів.

За словами головного санітарного державного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука, у більшості летальних випадків на Прикарпатті констатують пізнє звернення до лікаря.

«Люди, які мають цукровий діабет, надмірну вагу та інші захворювання, піддаються більшому ризику», - зазначив він.

За офіційною інформацією, серед останніх 4-х летальних випадків на Прикарпатті, є чоловіки, яким було за 50. Усі вони померли у відділеннях інтенсивної терапії, до лікарень поступили у важкому стані й мали супутні патології. У трьох останніх випадках COVID-19 чоловікам підтвердили ще за життя.

Відомо, що в Івано-Франківській області станом на 8 квітня лабораторно підтверджені 198 випадків коронавірусної інфекції, 13 з них летальні і це – найбільший показник смертності серед областей.