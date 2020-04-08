У Малині після святкування приїзду товариша з-за кордону – спалах коронавірусу

У місті Малин на Житомирщині зафіксували спалах коронавірусу після того, як компанія людей святкувала повернення свого приятеля з-за кордону.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закликаю всіх дотримуватися норм самоізоляції і карантину. Ми зараз маємо ситуацію, що це не люди (хворі на коронавірус – ред.), які привезли до нас цю біду в Україну з-за кордону, а особи, які контактували з хворими, з тими, хто приїхав з-за кордону. Мене найбільше вразив факт, коли в Малині зібралася компанія відсвяткувати приїзд свого товариша з-за кордону, і зараз ми маємо спалах – 8 випадків у місті», - наголосив Бунечко.

Перший випадок інфікування на COVID-19 у Малині лабораторно підтвердили 26 березня у пацієнта 1964 року народження. Згодом на коронавірус захворіли його дружина, донька та ще один чоловік, який з ним контактував. За минулу добу в Малині зафіксували ще 4 випадки інфікування.

Наразі на Житомирщині лабораторно підтверджено 27 випадків коронавірусу, 13 з яких виявили упродовж минулої доби. Двоє людей померли від COVID-19. Найбільше хворих виявили у Бердичеві та Малині.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.