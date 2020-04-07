Мер Миколаєва спростовує фейки про "голодних тварин у зоопарку"

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич спростував неправдиву інформацію про "голодних тварин в зоопарку". Він запевнив, що тваринам їжі вистачає.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

"Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич спростував неправдиву інформацію про "голодних тварин в зоопарку", що останнім часом шириться в соцмережах. Він зазначив, що не звернув би уваги на цю вигадку, проте її почали активно розповсюджувати містяни", - йдеться у повідомленні.

Мер, зокрема, навів приклад, коли пост жителя Вознесенська про голодних тварин, які, мовляв, помирають, бо їм нема що їсти, набрав 19 тисяч поширень. Отже саме стільки людей поділилися цієї фейковою інформацією, підкреслив він.

"Зоопарк – це комунальна установа. Її фінансування відбувається з двох джерел – бюджету міста Миколаєва та власних зароблених коштів. Так, сьогодні власних коштів, які були заплановані, не вистачає. Проте, коштів, які ми виділяємо на зоопарк з міського бюджету, вистачає, щоб працювати до кінця карантину і в подальшому. Якщо грошей все ж не вистачатиме, ми їх знімемо зі статей, які можна тимчасово відкласти і передамо на утримання тварин. Зоопарк – чи не найголовніший бренд Миколаєва, і я думаю, що всі містяни з розумінням поставляться до виділення коштів на його потреби", - зазначив Сєнкевич.