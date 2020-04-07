До ШВЛ підключили директора запорізького ринку, який ігнорував карантин

Директор одного з ринків у Запоріжжі захворів на коронавірус. Чоловік у важкому стані, знаходиться в лікарні та підключений до апарату штучної вентиляції легень.

Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької ОДА Віталій Туринок.

«Чоловік знаходиться в обласній інфекційній лікарні, вже три доби він підключений до апарату штучної вентиляції легень», - сказав очільник області.

Він наголосив, що в області це єдиний хворий на коронавірус, якому необхідна ШВЛ.

За словами медиків, чоловіку 65 років, перші симптоми з’явилися в нього ще 19 березня. Протягом тижня він займався самолікуванням, коли ж звернувся за допомогою до медиків, йому зробили рентген та діагностували пневмонію. 3 квітня був підтверджений діагноз «коронавірусної інфекції».

Коло людей, які з ним контактували, встановлено та перевірено.

Як раніше повідомлялось, директор ринку порушив правила карантину та дозволив працювати на ринку кільком підприємцям. Під час перевірки порушення виявили правоохоронці та склали адмінпротокол. Після того, як з'ясувалося, що керівник ринку хворий на CОVID-19, поліцейських, що з ним контактували, також перевірили.