На Тернопільщині ще у двох медиків підтвердився коронавірус

У Тернопільській області ще у двох медиків підтвердився коронавірус. Таким чином, в області вже 46 медиків із COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

«У двох медиків Тернопільської обласної університетської лікарні підтвердили коронавірус... Вони контактували із хворою на коронавірус пацієнткою з Бучацького району. Жінку перевели в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Далі обстежили 44 контактних з нею людей», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, кількість хворих на COVID-19 медиків в області сягнула 46.

Найбільше таких у Монастириському районі, де серед хворих на коронавірус, майже третина – медики. Серед 113 хворих в районі 11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів. Більшість з них проходять курс лікування у тернопільських лікарнях.

«Зараз у нашій лікарні перебуває на обсервації двоє медиків, троє – на самоізоляції вдома», - повідомила Укрінформу головний лікар Монастириської районної лікарні Стефанія Підгірна.

За її словами, для хворих медиків створено всі умови відповідно до рекомендацій. Також вони отримують посилене харчування. Підгірна підкреслила, що завдяки волонтерам м'яса, свіжих овочів, фруктів та соків достатньо для всіх пацієнтів, що перебувають на обсервації у Монастириській райлікарні.

У Почаївській районній лікарні із діагнозом коронавірус перебувають 12 медиків, удома на самоізоляції – ще 11.

«Відслідковуємо дотримання вимог самоізоляції і тих медичних працівників, які зараз перебувають у домашніх умовах. Хто-хто, а вони розуміють про небезпеку контактів з рідними, близькими», - розповів кореспонденту агентства головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

Під час спілкування із керівниками медичних закладів кореспондент агентства з’ясував, що чутки про те, що яблука та банани, нібито, можуть бути небезпечними в сенсі передачі коронавірусу, не є правдивими. Медики відповіли одностайно, що такі фрукти, після ретельної теплової обробки цілком безпечні для споживання. А документальних підтверджень, щодо зв’язку між коронавірусом й фруктами немає. Просто, їх треба ретельно мити і це - все.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, в Тернопільській області лабораторно підтверджено 168 випадків захворювання на коронавірус.

В Україні станом на ранок вівторка, 7 квітня, зареєстровано 1462 випадки зараження коронавірусом, 45 осіб померли, одужали 28 пацієнтів.