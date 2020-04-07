На Прикарпатті 21 медик захворів на коронавірус, ще 25 – очікують на результати досліджень - ОДА

В Івано-Франківській області 21 медичний працівник захворів на COVID-19, ще 25 – очікують на результати досліджень.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 10 годину 7 квітня у нас 21 медик - з позитивним діагнозом COVID-19, ще 25 медпрацівників очікують результати на наявність коронавірусної інфекції», - повідомив Чемний.

Він зауважив, що стан медпрацівників, які перебувають на стаціонарному лікуванні, оцінюють як легкий або середнього ступеня важкості. Жодний з них не потребує підключення до апарату ШВЛ.

Посадовець зазначив, що ці медики контактували з хворими пацієнтами. Відтак, їх зобов’язали пройти швидке тестування і дослідження на ПЛР-системі.

«В обласній клінічній лікарні, де на стаціонарному лікуванні перебувають 68 пацієнтів, потреби впроваджувати вахтовий метод наразі немає. Харчування медиків здійснюється з лікарняної кухні та за допомогою волонтерів», - додав Чемний.

Також, за його словами, в області немає заяв на звільнення від лікарів. Втім, у медзакладах Прикарпаття вже складають графіки чергових або планових відпусток, аби лікарі могли відпочити в домашніх умовах.

Наразі в Івано-Франківській області лабораторно підтверджені 160 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 9 – летальні.