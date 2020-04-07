У Чорнобильській зоні досі гасять пожежу, радіація - у межах норми

У Чорнобильській зоні проводиться гасіння пожежі трав’яного настилу та лісової підстилки на понад 10 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 07:00 на території Котовського лісництва Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення спостерігається пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське та с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га. Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 120 чоловік та 29 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 54 чол. о/с та 10 од. техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня здійснено 19 скидів – 38 т. води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скид - 174 т. води.

Радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Для приборкання вогню та ліквідації задимлення були задіяні авіація та спецтехніка.