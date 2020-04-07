Пожежі в екосистемах не менш небезпечні, ніж коронавірус — голова ДСНС

Пожежі в екосистемах, спричинені випалюванням сухостою, для країни є не менш небезпечними, ніж епідемія коронавірусу.

Таке звернення оприлюднив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook.

"Скажу так: те, що коїться нині в наших екосистемах - не менш страшне зло, аніж коронавірус… Бо коронавірус ми подолаємо. А на цій випаленій землі жити нашим нащадкам", - написав він.

У цьому зв'язку він закликав українців відповідально поставитися до цієї глобальної проблеми і докласти максимуму зусиль, щоб припинити це.

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Чечоткін наголосив, що нинішня весна видалася вітряною та сухою, тому вогонь швидко поширюється, випалюючи все живе на своєму шляху.

Голова ДСНС також нагадав, що вже третю добу триває гасіння пожежі у Зоні відчуження, до робіт долучено авіацію.

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Як повідомлялося, у Чорнобилі триває гасіння пожежі у Зоні відчуження на загальній площі близько 25 га.